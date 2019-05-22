Гибрид Ferrari: три электромотора и две секунды до «сотни»

Если верить слухам, то гибридная надстройка суперкара будет реализована, как у Honda NSX: два электромотора установят на передней оси, а третий встроят между 3,9-литровым твинтурбо V8 и трансмиссией. Такая схема поможет реализовать полный привод. да ещё с независимым распределением момента между каждым из передних колес.

Предполагается, что гибрид Ferrari, который окажется самой мощной дорожной моделью итальянской марки, сможет разгоняться до 100 километров в час за две секунды ровно — как 1914-сильный электрогиперкар Rimac C_Two. Цена автомобиля составит около 600 тысяч евро (43 миллиона рублей).