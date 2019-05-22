Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:41

Гибрид Ferrari: три электромотора и две секунды до «сотни»

1000-сильный гиперкар представят в конце месяца

Ferrari P80/C
Издание AutoMotorUndSport предполагает, что новый гибрид Ferrari получит три электромотора. Основой силовой установки, суммарная отдача которого составит 1000 лошадиных сил, станет V8 от представленного в феврале F8 Tributo.
Загрузка...

Если верить слухам, то гибридная надстройка суперкара будет реализована, как у Honda NSX: два электромотора установят на передней оси, а третий встроят между 3,9-литровым твинтурбо V8 и трансмиссией. Такая схема поможет реализовать полный привод. да ещё с независимым распределением момента между каждым из передних колес.

Предполагается, что гибрид Ferrari, который окажется самой мощной дорожной моделью итальянской марки, сможет разгоняться до 100 километров в час за две секунды ровно — как 1914-сильный электрогиперкар Rimac C_Two. Цена автомобиля составит около 600 тысяч евро (43 миллиона рублей).

Ранее в Сети появился ролик, на котором мотоциклист пытался преследовать прототип нового гибрида. Автомобиль легко отрывался от 115-сильного Yamaha Tracer 900 и в итоге уехал от него.

Источник: AutoMotorUndSport
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...