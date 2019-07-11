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18:12

Лист ожидания на эксклюзивные Ferrari растянулся на пять лет

Компания готова делать специальные машины только для топовых клиентов

Компания Ferrari заявила о значительном росте спроса на эксклюзивные модели, разработанные по индивидуальным заказам самых состоятельных клиентов. По словам вице-президента по коммерции и маркетингу Энрико Галлиера, лист ожидания на такие автомобили самый большой в продуктовой линейке.
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«Наши клиенты получают не только уникальный автомобиль, но еще и уникальный опыт взаимодействия с дизайнером в процессе работы над ним, — говорит Галлиера. — Это самая верхняя точка, которой Ferrari может достигнуть как автопроизводитель». При этом заказать постройку штучного суперкара могут только те, кто входит в список из 250 топовых клиентов. В год Ferrari выпускает не более двух-трех таких автомобилей, и лист ожидания уже растянулся на пять лет.

В прошлом году Ferrari взяла за основу одного из спецпроектов купе 488 GTB. В итоге получился суперкар SP38 с дизайном, основанном на стилистике легендарного F40.

Последним one-off-проектом итальянцев стал трековый P80/С. Работа над автомобилем велась целых три года, так как заказчик хотел детально проработать не только внешность, но и инженерную составляющую. Купе построили на базе гоночного 488 GT3 (3.9 V8, 650 сил), фактически заново нарисовав новый кузов с элементами дизайна от культовых спортпрототипов Ferrari прошлого.

Все внешние панели суперкара изготовлены из углепластика. У композита чисто техническое назначение, поэтому в некоторых местах его даже не стали красить. Задняя часть P80/С практически полностью открыта, что обеспечивает эффективный отвод тепла от двигателя, и ее архитектура продиктована исключительно трековым предназначением машины.

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