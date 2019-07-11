Лист ожидания на эксклюзивные Ferrari растянулся на пять лет

«Наши клиенты получают не только уникальный автомобиль, но еще и уникальный опыт взаимодействия с дизайнером в процессе работы над ним, — говорит Галлиера. — Это самая верхняя точка, которой Ferrari может достигнуть как автопроизводитель». При этом заказать постройку штучного суперкара могут только те, кто входит в список из 250 топовых клиентов. В год Ferrari выпускает не более двух-трех таких автомобилей, и лист ожидания уже растянулся на пять лет.
В прошлом году Ferrari взяла за основу одного из спецпроектов купе 488 GTB. В итоге получился суперкар SP38 с дизайном, основанном на стилистике легендарного F40.
Последним one-off-проектом итальянцев стал трековый P80/С. Работа над автомобилем велась целых три года, так как заказчик хотел детально проработать не только внешность, но и инженерную составляющую. Купе построили на базе гоночного 488 GT3 (3.9 V8, 650 сил), фактически заново нарисовав новый кузов с элементами дизайна от культовых спортпрототипов Ferrari прошлого.
Все внешние панели суперкара изготовлены из углепластика. У композита чисто техническое назначение, поэтому в некоторых местах его даже не стали красить. Задняя часть P80/С практически полностью открыта, что обеспечивает эффективный отвод тепла от двигателя, и ее архитектура продиктована исключительно трековым предназначением машины.