Netflix снял сериал о Формуле-1. И вот его трейлер

Сериал расскажет о сезоне 2018 года: в нем будет показана жизнь команд, пилотов и легендарных личностей чемпионата мира, а также все происходящее в паддоке. Продюсером ленты стал Джеймс Гэй Риз, который работал над созданием фильма «Сенна».