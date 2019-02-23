Netflix снял сериал о Формуле-1. И вот его трейлер

Сериал расскажет о сезоне 2018 года: в нем будет показана жизнь команд, пилотов и легендарных личностей чемпионата мира, а также все происходящее в паддоке. Продюсером ленты стал Джеймс Гэй Риз, который работал над созданием фильма «Сенна».
В начале прошлого года на сервисе на Amazon вышел сериал Grand Prix Driver, рассказывающий о подготовке команды McLaren к сезону-2017. До этого также появился документальный фильм «Ferrari: Гонка к бессмертию» (Ferrari: Race to Immortality). Он описывает события 1950 годов, когда итальянская марка впервые приняла участие в Формуле-1.
В ближайшем будущем должны выйти фильмы про Кэролла Шелби (его сыграет Мэтт Деймон) и Энцо Феррари (его роль исполнит Роберт де Ниро).