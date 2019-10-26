Ferrari запатентовала ещё более эффективный мотор V12

Каталитический нейтрализатор в этом случае нагреется быстрее, что, в свою очередь, должно существенно уменьшить количество вредных выбросов. Вторая технология предусматривает наличие перед основной камерой сгорания ещё одной — предварительной, отделённой от неё перегородкой и оснащённой собственной свечой зажигания. В неё будет попадать часть топливовоздушной смеси и, по замыслу итальянцев, быстро сгорать с низким риском детонации. Эти решения в комплексе позволят «Феррари» обеспечить производительность как минимум на уровне нынешних моторов стандарта Евро-6.