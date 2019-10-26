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14:00

Ferrari запатентовала ещё более эффективный мотор V12

Мощные бензиновые моторы ещё рано списывать со счетов

Компания Ferrari собирается встретить экологический стандарт Евро-7 в 2025 году во всеоружии: с более мощным, но менее вредным для экологии мотором.

Бюро патентов и товарных знаков США зарегистрировало патентную заявку итальянской компании на атмосферный двигатель V12 с системой зажигания новой конструкции, которая, по мнению инженеров Ferrari, позволит существенно снизить вредные выбросы при сохранении или даже улучшении производительности. Патент описывает две технологии впрыска топливовоздушной смеси. Первая предусматривает впрыск небольшого количества бензина перед свечой зажигания непосредственно перед её включением. Такое решение позволит улучшить продувку камеры сгорания и увеличить температуру горючей смеси.

Каталитический нейтрализатор в этом случае нагреется быстрее, что, в свою очередь, должно существенно уменьшить количество вредных выбросов. Вторая технология предусматривает наличие перед основной камерой сгорания ещё одной предварительной, отделённой от неё перегородкой и оснащённой собственной свечой зажигания. В неё будет попадать часть топливовоздушной смеси и, по замыслу итальянцев, быстро сгорать с низким риском детонации. Эти решения в комплексе позволят «Феррари» обеспечить производительность как минимум на уровне нынешних моторов стандарта Евро-6.