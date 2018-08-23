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23 августа 11:56

51-летний шутинг-брейк Ferrari Джея Кея пустят с молотка

Автомобиль будет стоить более миллиона долларов

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Аукционный дом Sotheby’s и Автомобильный музей Петерсена выставят на торги уникальный Ferrari 330 GT 2+2 Shooting Brake, построенный в 1967 году кузовным ателье Vignale. Этот автомобиль, ставший последним проектом знаменитого Альфредо Виньяле, ранее принадлежал музыканту Джею Кею. Ориентировочная цена — более одного миллиона долларов.

Ferrari 330 GT 2+2 Shooting Brake построен по заказу сына американского импортера Ferrari Луиджи Чинетти. Общая концепция автомобиля была создана художником и дизайнером Бобом Пиком, отцом современного голливудского плаката. За основу взята модель 330 GT, кузов которой основательно перекроили, оставив только оригинальное лобовое стекло и двери.

В феврале Silverstone выставлял на торги Dodge Charger образца 1969 года, также ранее принадлежавший Джею Кею. Машина практически идентична маслкару из фильма «Буллит» со Стивом Маккуином в главной роли.

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Шутинг-брейк оснащен четырехлитровым двигателем V12, отдача которого составляет 305 лошадиных сил. С места до «сотни» спорткар способен разгоняться за 6,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 245 километров в час.

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Ранее специалисты Sotheby’s обнаружили гоночный Ferrari, который дважды становился победителем «24 часов Ле-Мана». Модель 275 P образца 1963 года последние 48 лет хранилась во всемирно известной коллекции Пьера Бардинона.

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