51-летний шутинг-брейк Ferrari Джея Кея пустят с молотка

Ferrari 330 GT 2+2 Shooting Brake построен по заказу сына американского импортера Ferrari Луиджи Чинетти. Общая концепция автомобиля была создана художником и дизайнером Бобом Пиком, отцом современного голливудского плаката. За основу взята модель 330 GT, кузов которой основательно перекроили, оставив только оригинальное лобовое стекло и двери.
В феврале Silverstone выставлял на торги Dodge Charger образца 1969 года, также ранее принадлежавший Джею Кею. Машина практически идентична маслкару из фильма «Буллит» со Стивом Маккуином в главной роли.
Шутинг-брейк оснащен четырехлитровым двигателем V12, отдача которого составляет 305 лошадиных сил. С места до «сотни» спорткар способен разгоняться за 6,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 245 километров в час.
Ранее специалисты Sotheby’s обнаружили гоночный Ferrari, который дважды становился победителем «24 часов Ле-Мана». Модель 275 P образца 1963 года последние 48 лет хранилась во всемирно известной коллекции Пьера Бардинона.