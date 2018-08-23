51-летний шутинг-брейк Ferrari Джея Кея пустят с молотка

Аукционный дом Sotheby’s и Автомобильный музей Петерсена выставят на торги уникальный Ferrari 330 GT 2+2 Shooting Brake, построенный в 1967 году кузовным ателье Vignale. Этот автомобиль, ставший последним проектом знаменитого Альфредо Виньяле, ранее принадлежал музыканту Джею Кею. Ориентировочная цена — более одного миллиона долларов.