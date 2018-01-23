Самая мощная Ferrari с «восьмеркой»: первая фотография

В Сети появилась фотография, на которой, предположительно, изображена «заряженная» модификация суперкара Ferrari 488 — GTO (Gran Turismo Omologata). Снимок опубликован одним из участников форума FerrariChat.

Новинка должна стать самой мощной Ferrari c восьмицилиндровым двигателем. Она будет оснащаться модернизированным турбомотором объемом 3,9 литра от гоночного купе 488 Challenge. Отдача агрегата составит около 700 лошадиных сил.

От стандартной машины купе на фотографии отличается сплиттером измененной формы и гоночными полосками, проходящими через весь кузов. Большинство деталей конструкции кузова суперкара выполнят из углеродного волокна. В частности, из этого материала будут сделаны капот, бамперы и задний спойлер.

Также суперкар получит алюминиевые панели пола, облегченные колесные диски, активную аэродинамику, перенастроенное рулевое управление и трансмиссию.

Ожидается, что премьера суперкара состоится в марте на моторшоу в Женеве.