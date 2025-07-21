Faraday Future представил новый минивэн. Это перелицованный «китаец»

Самая интересная «фишка» Super One — внешний экран, называемый Front AI Communication Ecosystem, или FACE («лицо» на английском). Он управляется ИИ и способен отображать разные картинки — от смайликов до QR-кодов, которые смогут считывать окружающие. Кроме того, Faraday Future утверждает, что с помощью экрана машина сможет «выражать свои собственные эмоции». Также от китайского исходника Super One отличают подкорректированная оптика, 20-дюймовые легкосплавные диски и некоторые элементы отделки.

В длину минивэн достигает 5,4 метра, а колесная база равна 3,2 метра. Его предложат в четырех-, шести- и семиместной модификациях с двумя либо тремя рядами кресел. Самая дорогая из них — четырехместная GOAT Edition — получит большой дисплей в салоне, аудиосистему Dolby Atmos, сиденья с эффектом невесомости и премиальную отделку под кожу.