Электрокроссовер Faraday Future приблизился к серии: готов первый кузов

Китайско-американская компания Faraday Future закончила сборку первого экземпляра серийного кузова электрического кроссовера FF91 на заводе марки в Ханфорде, Калифорния. Для постройки остова использовались «инновационные технологические процессы». В частности, речь идет о технологии Flowform, позволяющей создавать термовибростойкие, но разборные соединения, и об использовании 1500 «самопрокалывающихся» заклепок.

В соответствии с планом, первые поставки FF91 клиентам начнутся в декабре. По данным сайта Jalopnik, электрический кроссовер предложат в пяти версиях с двух- и трехмоторными силовыми установками мощностью 726 или 1089 лошадиных сил, а также блоком батарей разной емкости: 86,7, 108,3 и 130 киловатт-часов.

В феврале Faraday Future на встрече с ключевыми поставщиками продемонстрировала эскизы модели нового электрического кроссовера, который в модельном ряду расположится на ступеньку ниже FF91. От последнего новинка будет отличаться более агрессивным и угловатым дизайном.

Видео: Faraday Future

Концептуальный кроссовер Faraday Future FF91 дебютировал в январе 2017 года. Прототип оснастили четырьмя электромоторами, суммарной мощностью 1050 лошадиных сил. С места до 96 километров в час он мог разгоняться за 2,39 секунды, а запас хода составлял 700 километров.