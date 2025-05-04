Бюджетный седан FIAT Cronos обновился в третий раз и не подорожал

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Бюджетный седан FIAT Cronos обновился в третий раз и не подорожал. В Южной Америке стартовали продажи четырёхдверки образца 2025 года. FIAT Cronos можно считать старожилом рынка, ведь актуальное поколение выпускается с 2018 года без радикальных перемен. Вот и сейчас дизайнеры ограничились заменой оптики, дисков, бамперов, решётки радиатора, а также точечными улучшениями в салоне. Апгрейд направлен на повышение безопасности, с которой были проблемы.