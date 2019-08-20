В России отзывают самопроизвольно разгоняющиеся «Фиаты»

Сбой может привести к прерыванию передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля, ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение: это грозит тем, что текущая скорость останется прежней или машина ускорится.

В рамках отзыва на транспортных средствах будет проведена проверка и, при необходимости, бесплатное обновление программного обеспечения контрольного модуля мотора.