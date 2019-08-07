Пикапы Fiat Fullback попали под отзыв в России

Под сервисную кампанию попали модели, которые были реализованы с июня 2016 года. На дефектных автомобилях обнаружили «возможное несоответствие требованиям креплений боковых подножек», что может привести к отсоединению подножек от кузова.
Представители компании уведомят владельцев неисправных пикапов по телефону или почте. Кроме того, можно не дожидаться вызова в сервис и самостоятельно свериться со списком VIN-номеров. Если автомобиль попал под отзыв, можно напрямую связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На всех неисправных пикапах заменят заклепки креплений боковых подножек на болты. Все работы в рамках отзывной кампании будут произведены бесплатно.
Накануне под отзыв попали почти семь тысяч кроссоверов Audi Q5. На большинстве из них обнаружили проблему с фиксатором на подкрылке, в результате которой крепление накладки колесной арки могло ослабнуть, и в худшем случае она могла отсоединиться от автомобиля.
На трех автомобилях, попавших под сервисную кампанию, выявили проблемы с передней панелью — одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели могло быть выполнено с отклонением от спецификации.