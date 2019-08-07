Пикапы Fiat Fullback попали под отзыв в России

Под сервисную кампанию попали модели, которые были реализованы с июня 2016 года. На дефектных автомобилях обнаружили «возможное несоответствие требованиям креплений боковых подножек», что может привести к отсоединению подножек от кузова.

Представители компании уведомят владельцев неисправных пикапов по телефону или почте. Кроме того, можно не дожидаться вызова в сервис и самостоятельно свериться со списком VIN-номеров. Если автомобиль попал под отзыв, можно напрямую связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.