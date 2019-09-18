Fiat Panda получил роскошную спецверсию от модного дома

Особую модификацию построили на базе кросс-версии хэтчбека. Ее главным отличием от обычной «Панды» стала линейка эксклюзивных цветов кузова: кофейного Caffe Italiano Brown, белого Gelato White, черного Cinema Black и серебристого Colosseo Grey.
Снаружи «Панду» от модного дома Trussardi также можно отличить по черным накладкам, особым 15-дюймовым колесным дискам и шильдикам с названием спецверсии. Интерьер оформлен в коричневых тонах, кресла обтянуты дорогой кожей и тканью, а по всему салону расположены логотипы Trussardi — даже на ремнях безопасности и руле.
Роскошная версия Trussardi доступна для хэтчбеков в любой модификации, как с 900-кубовым мотором на 85 лошадиных сил, так и с атмосферным двигателем объемом 1,2 литра и отдачей 69 лошадиных сил. Привод у «Панды» может быть как передний, так и на все четыре колеса.
В августе компания Maserati объединилась с модным домом Ermenegildo Zegna для создания новой обивки для кресел своих машин. Благодаря этому партнерству, кроссовер Levante и седан Quattroporte получили сидения, оплетенные тонкими полосами кожи Nappa — марка стала первой, кто применил такую технологию обивки в салоне автомобиля.