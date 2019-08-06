В России отправят на сервис почти 7 тысяч кроссоверов Audi Q5

Большая часть отзывной кампании приходится на кроссоверы с дефектом накладок: на этих автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть, и в худшем случае она может отсоединиться от автомобиля. Всего для ремонта вызовут владельцев 6673 кроссоверов, реализованных с 2017 по 2019 год.

Еще на трех экземплярах, реализованных в этом году, обнаружили проблемы с передней панелью. При их изготовлении одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели может быть выполнено с отклонением от спецификации.