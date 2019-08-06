В России отправят на сервис почти 7 тысяч кроссоверов Audi Q5

Большая часть отзывной кампании приходится на кроссоверы с дефектом накладок: на этих автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть, и в худшем случае она может отсоединиться от автомобиля. Всего для ремонта вызовут владельцев 6673 кроссоверов, реализованных с 2017 по 2019 год.
Еще на трех экземплярах, реализованных в этом году, обнаружили проблемы с передней панелью. При их изготовлении одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели может быть выполнено с отклонением от спецификации.
Представители компании проинформируют владельцев дефектных автомобилей по телефону или по почте. Кроме того, водители могут самостоятельно свериться со списком VIN-номеров: по этой ссылке список номеров трех дефектных Q5, у которых выявлены проблемы с передней панелью, а по этой ссылке список номеров кроссоверов с проблемными накладками.
В первом случае заменят переднюю панель, во втором — проверят накладки и при необходимости закрепят их. Все работы в рамках отзывной кампании будут произведены бесплатно.
За лето это уже третий отзыв для немецкого производителя: в середине июля в ремонт отправили 120 седанов A6 и A7 из-за утечки антифриза. А месяцем ранее, в середине июня, отозвали 1325 автомобилей A3, A4 и A5. Тогда выявили сразу несколько проблем: у «тройки» сбоила бортовая сеть, из-за чего задние фонари загорались с задержкой в пять секунд, а у двух оставшихся моделей обнаружили дефект в механизме фиксации выдвижного фаркопа.