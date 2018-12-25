Fiat поможет лондонцам с упаковкой подарков

«Fiat 500 — автомобиль, который дарит радость и счастье везде, где бы он ни оказался, — говорит директор по маркетингу Fiat Андреа Ло Прести. — Поскольку уровень семейного стресса достигает своего пика в канун Рождества, дарители могут расслабиться, зная, что, если у них кончаются необходимые для упаковки подарков материалы, группы маленьких помощников находится на расстоянии хэштега».