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14:12

Fiat поможет лондонцам с упаковкой подарков

Компания запустила рождественский сервис в хэтчбеках 500

В канун Рождества британский офис Fiat запустил в центральном Лондоне бесплатный сервис по упаковке подарков. Команда «маленьких помощников» передвигается по городу на четырех обернутых в бумагу Fiat 500. В них есть все необходимое для упаковки подарков: рулоны праздничной ленты, оберточные материалы и, конечно, ножницы.

«Fiat 500 — автомобиль, который дарит радость и счастье везде, где бы он ни оказался, — говорит директор по маркетингу Fiat Андреа Ло Прести. — Поскольку уровень семейного стресса достигает своего пика в канун Рождества, дарители могут расслабиться, зная, что, если у них кончаются необходимые для упаковки подарков материалы, группы маленьких помощников находится на расстоянии хэштега».

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Жители британской столицы могут попросить помощи через социальные сети, используя хэштег #WrappedbyFiat. Сервис работает в историческом центре города и окружающих его районах.

Рассказать о себе с помощью оберточной бумаги решила и Toyota. Производитель продаст для этих целей 500 рулонов камуфляжной плетки с прототипов новой Supra, а вырученные средства передаст в фонд благотворительной программы Crisis at Christmas, цель которой оказание помощи бездомным.

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