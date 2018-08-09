Возивший гоночные болиды Maserati грузовик Fiat пустят с молотка

В сентябре на аукционе Goodwood Revival выставят грузовик-транспортер Fiat Bartoletti образца 1956 года. В разные года автомобиль использовался для перевозки гоночных машин командой Формулы 1 Maserati, заводскими Shelby American Cobra и Alan Mann Racing, а также снимался в фильме «Ле-Ман» (1971) со Стивом Маккуином в главной роли. Цена — 500-600 тысяч фунтов стерлингов (41,7-49,3 миллиона рублей).

Выставленный на продажу транспортер насчитывает девять метров в длину. На нем помещается три гоночные машины. До продажи автомобиля кинокомпании Solar Productions на «Фиате» возили ставшие легендарными Maserati 250F, родстеры Shelby Cobra и Ford GT40. На этих машинах выступали Хуан Мануэль Фанхио, Фил Хилл и Грэм Хилл.

Для съемок в «Ле-Мане» Fiat Bartoletti раскрасили в различные ливреи, чтобы его можно было использоваться как транспортер разных гоночных команд. В том числе Scuderia Ferrari.

В 2013 году на продажу выставили грузовик Officine Mecchaniche, ранее принадлежавший команде Формулы-1 Ferrari. На нем перевозили болиды Ники Лауды, Жиля Вильнева, Жаки Икса, а также различное оборудование.