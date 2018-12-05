Хэтчбек Ford Fiesta получил доступную 200-сильную версию для ралли

Трехцилиндровый турбомотор объемом 999 кубических сантиметров, страдавший от недостатка надежности, получил новую «начинку»: его мощность выросла со 180 до 200 лошадиных сил, а момент — с 250 до 290 Нм. Блок управления мотором — специальный гоночный, Life Racing L88. Турбояму должна устранить система антилаг с тремя программами работы. Коробка передач тоже новая: это пятиступенчатый «кулачок» французской фирмы Sadev с тремя видами блокировки дифференциала (каждый из них регулируемый).

Конфигурация каркаса безопасности новая, изменена и посадка экипажа — кресло пилота ради безопасности и лучшей развесовки сдвинуто назад. К подвеске прежней «Фиесты» у раллистов были претензии: не хватало регулировок, а заднего стабилизатора вовсе не было. Новая машина получила амортизаторы Reiger с тремя регулировками и спереди и с двумя сзади, а по заказу — еще и регулируемый стабилизатор.

Использованы тормозные механизмы Alcon AP Racing с вентилируемыми дисками диаметром 310 миллиметров в асфальтовой спецификации либо 285 миллиметров в гравийной, и сплошные диаметром 280 миллиметров — сзади.