Хэтчбек Ford Fiesta получил доступную 200-сильную версию для ралли

Машина подготовлена по требованиям сравнительно демократичного класса R2 — кузов, подвеска и мотор сделаны на базе серийных компонентов. Эта категория предназначена для переднеприводных машин с 1600-кубовыми «атмосфернниками» либо турбомоторами меньшего объема. Но по новым правилам, омологацию можно получить лишь с наддувным двигателем объемом от 927 до 1067 «кубиков».
Хотя серийная Fiesta нового поколения имеет много общего с предшественницей, Fiesta R2 отличается от раллийной машины прошлого поколения практически во всем: по сути, сохранена лишь базовая конфигурация мотора.
Трехцилиндровый турбомотор объемом 999 кубических сантиметров, страдавший от недостатка надежности, получил новую «начинку»: его мощность выросла со 180 до 200 лошадиных сил, а момент — с 250 до 290 Нм. Блок управления мотором — специальный гоночный, Life Racing L88. Турбояму должна устранить система антилаг с тремя программами работы. Коробка передач тоже новая: это пятиступенчатый «кулачок» французской фирмы Sadev с тремя видами блокировки дифференциала (каждый из них регулируемый).
Конфигурация каркаса безопасности новая, изменена и посадка экипажа — кресло пилота ради безопасности и лучшей развесовки сдвинуто назад. К подвеске прежней «Фиесты» у раллистов были претензии: не хватало регулировок, а заднего стабилизатора вовсе не было. Новая машина получила амортизаторы Reiger с тремя регулировками и спереди и с двумя сзади, а по заказу — еще и регулируемый стабилизатор.
Использованы тормозные механизмы Alcon AP Racing с вентилируемыми дисками диаметром 310 миллиметров в асфальтовой спецификации либо 285 миллиметров в гравийной, и сплошные диаметром 280 миллиметров — сзади.
Производство раллийной машины наладят на фабрике M-Sport в польском Кракове: серийные хэтчбеки Ford Fiesta ST-Line будут доставлять с завода в Кёльне. Цены пока не объявлены, но судя по расценкам на прошлую Фиесту R2, в готовом виде она должна стоить порядка семидесяти тысяч евро (свыше семи миллионов рублей). Серийная Ford Fiesta ST-Line с наиболее мощной 140-сильной версией литрового мотора Ecoboost стоит в Германии от 21 100 евро (1 600 000 рублей). Существует и «заряженная» Fiesta ST с 200-сильным двигателем, но в качестве основы для ралли она не подходит: объем ее трехцилиндрового мотора составляет 1,5 литра.
В России Ford Fiesta седьмого поколения не поставляется: у нас с 2015 года продают хэтчбеки и седаны шестого поколения, выпускаемые на заводе Ford-Sollers в Набережных Челнах. Они оснащаются двигателем 1.6 в трех исполнениях мощностью 85, 105 или 125 лошадиных сил. Цены стартуют от 848 000 рублей.
Ford Fiesta R2 — самый простой вариант Фиесты от M-Sport. Британская команда представляет марку Ford в чемпионате мира по ралли (WRC), и в этом году ее пилот Себастьен Ожье стал чемпионом на 400-сильной полноприводной Фиесте WRC.