Компания проведет последние тесты машины вместе с National Geographic

Пульс

Rolls-Royce покажет финальные испытания внедорожника Cullinan в соцсетях

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3 апреля 2018

Компания Rolls-Royce проведет финальные испытания внедорожника Cullinan совместно с National Geographic. Начиная с 4 апреля, фотографии и ролики автомобиля, на которых он запечатлен в процессе прохождения тестов, будут публиковаться в социальных сетях.

[Все, что нужно знать о самой роскошной машине в мире: новом Rolls-Royce Phantom](https://motor.ru/lab/newphantom.htm)

Все, что нужно знать о самой роскошной машине в мире: новом Rolls-Royce Phantom

Проект публичных испытаний, получивший название «The Final Challenge» («Последнее испытание»), стартует в горах Шотландии. Затем автомобили протестируют в Австрийских Альпах, пустыне Ближнего Востока и в США. Где именно планируется проверять внедорожник в Северной Америке, пока не уточняется. В компании лишь отметили, что это будет пересеченная местность.

В команду испытателей войдет «Путешественник года-2012» по версии National Geographic Кори Ричардс. Фотографии и видеоролики с машиной будут публиковаться в соцсетях ежедневно.

Внедорожник Rolls-Royce построят на том же шасси, что и Phantom последнего поколения. Модель будет доступна в стандартной 5,5-метровой модификации и удлиненной версии, длина которой достигнет шести метров. Cullinan оснастят 571-сильным двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,75 литра и восьмиступенчатым «автоматом».

Автомобиль рассекретят к концу этого года.

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Теги:
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