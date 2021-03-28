28 марта, 22:22

Самый первый Ford Bronco обошелся владельцу в 1 миллион 75 тысяч долларов

Вырученные на аукционе Barrett-Jackson средства направят на благотворительность

© barrett-jackson.com / motor1.com
Сергей Ильин
Самый первый Ford Bronco нового поколения обошёлся владельцу в 1 миллион 75 тысяч долларов (81,7 миллиона рублей). Высокая цена обусловлена уникальным идентификационным номером — VIN-код внедорожника заканчивается цифрами «001».

Самым первым Ford Bronco нового поколения стал двухдверный вездеход в богатой комплектации First Edition с 2,7-литровым турбомотором V6 и 10-ступенчатым «автоматом». Автомобиль окрашен в тёмно-синий цвет Lightning Blue и максимально укомплектован: в числе прочего есть кожаный салон и офф-роуд пакет Sasquatch.

В настоящий момент короткобазный Bronco с похожим оснащением стоит в США около 60 тысяч долларов, то есть неизвестный поклонник 18-кратно переплатил за внедорожник с «красивым» и символическим VIN-номером. Имя победителя аукциона Barrett-Jackson пока не разглашается.

Рекордные цены за первые в своём роде автомобили — обычное дело для США. Например, год назад за среднемоторный Chevrolet Corvette покупатель заплатил три миллиона долларов, то есть массовый спорткар с номером «001» оказался столь же дорогим, как Bugatti Chiron.

Источник: Barrett-Jackson