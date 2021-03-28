Самый первый Ford Bronco обошелся владельцу в 1 миллион 75 тысяч долларов

Самым первым Ford Bronco нового поколения стал двухдверный вездеход в богатой комплектации First Edition с 2,7-литровым турбомотором V6 и 10-ступенчатым «автоматом». Автомобиль окрашен в тёмно-синий цвет Lightning Blue и максимально укомплектован: в числе прочего есть кожаный салон и офф-роуд пакет Sasquatch.

В настоящий момент короткобазный Bronco с похожим оснащением стоит в США около 60 тысяч долларов, то есть неизвестный поклонник 18-кратно переплатил за внедорожник с «красивым» и символическим VIN-номером. Имя победителя аукциона Barrett-Jackson пока не разглашается.