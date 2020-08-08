Первый электрический Jeep будет компактнее Renegade

Кроме традиционной для Jeep полноприводной трансмиссии, можно также ожидать модернизированную подвеску и улучшенные внедорожные характеристики. Вдобавок стало известно, что выпускать первый в истории электрический Jeep будут на заводе в итальянском городе Мельфи, которым владеет компания Fiat — напомним, автомобильные концерны PSA и FCA с недавних пор принадлежат конгломерату Stellantis. Будет ли первый Jeep с электрической силовой установкой в дальнейшем выпускаться также на площадях марки в США или Мексике, пока неизвестно.