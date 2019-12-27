Первый Ford Mustang Shelby GT500 посвятили прототипу 1968 года

В коллекции автоэнтузиаста уже есть несколько автомобилей «Шелби», но самый ценный из них — прототип Shelby EXP500 1968 года по прозвищу «Зеленый шершень». Именно ему Джексон решил посвятить Mustang Shelby GT500, выкрасив современный фастбек в такой же глубокий зеленый цвет. На помощь пришли химический концерн BASF и покрасочная мастерская Penske. В результате на кузов купе нанесли базовый оттенок Lime Green, а затем — Candy Apple Green. Внизу вручную нарисовали белые полоски с надписью «EXP500».