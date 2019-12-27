Первый Ford Mustang Shelby GT500 посвятили прототипу 1968 года

За первый экземпляр самого мощного дорожного «Мустанга» Джексон заплатил 1,1 миллиона долларов, что эквивалентно 68 миллионам рублей. Торги прошли в январе, в рамках Barrett-Jackson Scottsdale Auction, а все вырученные средства организаторы передали благотворительной организации JDRF, финансирующей исследования диабета 1-го типа. Вместе с автомобилем Джексон получил возможность выбрать для неё любой цвет и опции.
В коллекции автоэнтузиаста уже есть несколько автомобилей «Шелби», но самый ценный из них — прототип Shelby EXP500 1968 года по прозвищу «Зеленый шершень». Именно ему Джексон решил посвятить Mustang Shelby GT500, выкрасив современный фастбек в такой же глубокий зеленый цвет. На помощь пришли химический концерн BASF и покрасочная мастерская Penske. В результате на кузов купе нанесли базовый оттенок Lime Green, а затем — Candy Apple Green. Внизу вручную нарисовали белые полоски с надписью «EXP500».
Публике нового «Шершня» покажут в январе, на Barrett-Jackson Scottsdale Auction. Он будет экспонироваться вместе с оригинальным Shelby EXP500 Green Hornet и более ранним прототипом Little Red, найденным сотрудниками Barrett-Jackson в 2018 году.