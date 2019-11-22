Представлен первый электрический Lexus

На автосалоне в Гуанчжоу состоялась мировая премьера первого серийного автомобиля Lexus с нулевым уровнем выбросов. Электрокроссовер на базе UX поступит в продажу в Китае и Европе в 2020 году, а в Японии – в начале 2021 года. На этих рынках модель будет продаваться под названием UX 300e.