Создана первая в мире новая Toyota Supra на «механике»

Компания European Auto Group специализируется на установке механических трансмиссий на те автомобили, которые завод-производитель оснащал только автоматами. Поскольку Toyota недавно наотрез отказалась выпускать «трехпедальную» модификацию «Супры», этот спорткар неизбежно должен был пополнить список проектов ателье.
Тюнеры установили шестуступенчатую коробку BMW, которая полностью совместима со всеми заводскими кнопками и функциями, включая даже режимы вождения. К моменту дебюта на SEMA ателье хочет установить в спорткар рычаг переключения передач с откидной крышкой, под которой будет установлена кнопка включения спортивного режима.
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Все технические работы уже завершены, до премьеры на тюнинг-шоу осталось только немного доделать интерьер. Полный свап на механическую трансмиссию, включая сами запчасти и работу, оценили в 12 тысяч долларов (761 400 рублей по текущему курсу).
С завода Toyota Supra никогда не будет выпускаться с «механикой» — главный инженер марки Тецуя Тада сначала говорил, что если на такую модификацию будет высокий спрос, компания рассмотрит вариант выпуска «Супры» с ручной коробкой. Однако позднее в одном из интервью он заявил, что с конвейеров «Тойоты» такой спорткар никогда не сойдет, а если кто-то из фанатов марки хочет машину на «механике», он всегда может купить себе GT86.