Создана первая в мире новая Toyota Supra на «механике»

Компания European Auto Group специализируется на установке механических трансмиссий на те автомобили, которые завод-производитель оснащал только автоматами. Поскольку Toyota недавно наотрез отказалась выпускать «трехпедальную» модификацию «Супры», этот спорткар неизбежно должен был пополнить список проектов ателье.

Тюнеры установили шестуступенчатую коробку BMW, которая полностью совместима со всеми заводскими кнопками и функциями, включая даже режимы вождения. К моменту дебюта на SEMA ателье хочет установить в спорткар рычаг переключения передач с откидной крышкой, под которой будет установлена кнопка включения спортивного режима.