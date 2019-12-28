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10:00

В Турции разработали собственный автомобиль

Первым автомобилем турецкой марки стал электрический кроссовер

Александр Пономарев
Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.

Хотя в Турции собирают автомобили по лицензии уже несколько десятков лет, собственная марка у страны появилась впервые. Презентацию первого автомобиля турецкой разработки под маркой TOGG, как сообщает Autoblog, провёл президент Реджеп Тайип Эрдоган. Новинка представляет собой среднеразмерный кроссовер с электрической силовой установкой и колёсной базой в 2800 миллиметров. Позже в модельном ряду марки TOGG появится ещё четыре автомобиля: компактный кроссовер, седан, хэтчбек и компактвэн. Формирование модельного ряда должно быть завершено к 2030 году.

Первый кроссовер марки TOGG будет доступен в 200-сильной версии с электромотором на задней оси или 400-сильной версии с электромоторами на обеих осях. Младшая модификация сможет разгоняться до 100 километров в час за 7,6 секунды, старшая — за 4,8 секунды. Запас хода составит 500 километров, будет доступна быстрая зарядка батареи менее чем за полчаса и «автопилот» третьего уровня. Строительство автомобильного завода в Турции завершится в 2021 году, а в 2022 выпустят первый серийный электрокроссовер. После этого TOGG собираются продавать и на экспорт.