В Турции разработали собственный автомобиль

Первый кроссовер марки TOGG будет доступен в 200-сильной версии с электромотором на задней оси или 400-сильной версии с электромоторами на обеих осях. Младшая модификация сможет разгоняться до 100 километров в час за 7,6 секунды, старшая — за 4,8 секунды. Запас хода составит 500 километров, будет доступна быстрая зарядка батареи менее чем за полчаса и «автопилот» третьего уровня. Строительство автомобильного завода в Турции завершится в 2021 году, а в 2022 выпустят первый серийный электрокроссовер. После этого TOGG собираются продавать и на экспорт.