Первым покупателем самой дорогой «Лады» стал губернатор Самарской области

Чиновник выбрал автомобиль в серо-голубом цвете «Тайфун», разработанным специально для Vesta Sport. В рознице цена базовой версии машины составляет 1 009 900 рублей, с пакетом Multimedia, в состав которого входит навигация, камера заднего вида и обогрев лобового стекла — 1 045 900 рублей.
Седан Lada Vesta Sport доступен только в максимальной комплектации Luxe. В стандартное оснащения седана входит климат- и круиз-контроль, мультифункциональный руль, подогрев передних сидений, датчики дождя, света, аудиосистема.
Спортивная «Веста» комплектуется 1,8-литровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил и 187 Нм момента, совмещенным с пятиступенчатой механической коробкой передач. С места до «сотни» Vesta Sport способна разгоняться за 9,6 секунды. Максимальная скорость — 193 километра в час.
От машин без приставки Sport «заряженный» седан отличается аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей, 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными покрышками