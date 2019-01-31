Первым покупателем самой дорогой «Лады» стал губернатор Самарской области

Чиновник выбрал автомобиль в серо-голубом цвете «Тайфун», разработанным специально для Vesta Sport. В рознице цена базовой версии машины составляет 1 009 900 рублей, с пакетом Multimedia, в состав которого входит навигация, камера заднего вида и обогрев лобового стекла — 1 045 900 рублей.