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13:57

Первым покупателем самой дорогой «Лады» стал губернатор Самарской области

Чиновник выбрал автомобиль цвета «Тайфун»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем новой Lada Vesta Sport. Сертификат на право приоритетной покупки спортседана Азаров получил на Московском международном автосалоне 2018 из рук президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса.

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Чиновник выбрал автомобиль в серо-голубом цвете «Тайфун», разработанным специально для Vesta Sport. В рознице цена базовой версии машины составляет 1 009 900 рублей, с пакетом Multimedia, в состав которого входит навигация, камера заднего вида и обогрев лобового стекла — 1 045 900 рублей.

Седан Lada Vesta Sport доступен только в максимальной комплектации Luxe. В стандартное оснащения седана входит климат- и круиз-контроль, мультифункциональный руль, подогрев передних сидений, датчики дождя, света, аудиосистема.

Спортивная «Веста» комплектуется 1,8-литровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил и 187 Нм момента, совмещенным с пятиступенчатой механической коробкой передач. С места до «сотни» Vesta Sport способна разгоняться за 9,6 секунды. Максимальная скорость — 193 километра в час.

От машин без приставки Sport «заряженный» седан отличается аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей, 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными покрышками

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