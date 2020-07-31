Конкурент Tesla показал будущие электромобили

На первом плане изображен электрокроссовер Ocean, который должен будет составить конкуренцию Tesla Model X, а также Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC. Известно, что модель будет оборудована двумя электромоторами и аккумуляторной батареей емкостью 80 киловатт-часов. Кроме того, электрокар оснастят крышей с солнечными батареями, которые за год эксплуатации смогут добавить электрическому кроссоверу до 1600 километров пробега. Модель должна дебютировать в 2022 году.

Самой необычной новинкой американской компании стал купеобразный четырехдверный седан. Впервые концепт, получивший название Emotion, представили в 2018 году. Модель будет оборудована открывающимися вверх дверями по типу «крылья бабочки», а также панорамной крышей с изменяющейся степенью прозрачности. Мощность силовой установки пока не раскрывается. Предполагается, что полноприводная модель получит электромотор мощностью 700 лошадиных сил. Максимальная скорость Fisker Emotion составит около 260 километров в час. Без подзарядки электрокар сможет проезжать до 650 километров. Дебют модели, которая должна стать главным конкурентом Tesla Model S, состоится в 2023 году.