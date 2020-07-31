Конкурент Tesla показал будущие электромобили

На первом плане изображен электрокроссовер Ocean, который должен будет составить конкуренцию Tesla Model X, а также Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC. Известно, что модель будет оборудована двумя электромоторами и аккумуляторной батареей емкостью 80 киловатт-часов. Кроме того, электрокар оснастят крышей с солнечными батареями, которые за год эксплуатации смогут добавить электрическому кроссоверу до 1600 километров пробега. Модель должна дебютировать в 2022 году.
Самой необычной новинкой американской компании стал купеобразный четырехдверный седан. Впервые концепт, получивший название Emotion, представили в 2018 году. Модель будет оборудована открывающимися вверх дверями по типу «крылья бабочки», а также панорамной крышей с изменяющейся степенью прозрачности. Мощность силовой установки пока не раскрывается. Предполагается, что полноприводная модель получит электромотор мощностью 700 лошадиных сил. Максимальная скорость Fisker Emotion составит около 260 километров в час. Без подзарядки электрокар сможет проезжать до 650 километров. Дебют модели, которая должна стать главным конкурентом Tesla Model S, состоится в 2023 году.
Кроме этого, компания Fisker показала силуэт электрического пикапа под названием Alaska. Предполагается, что будущая модель, как и электрокроссовер Ocean, будет построена на архитектурной платформе MEB от концерна Volkswagen. Дебют новинки должен состояться до 2025 года. Также американский бренд показал спортивный кроссовер синего цвета. Однако об этой модели нет пока никакой информации.
В середине апреля сообщалось, что электрический кроссовер Fisker Ocean получит версию для бездорожья. Дополнительное оборудование превратит городской электрокар в автомобиль для спасателей и военных. Одной из его особенностей станет полноразмерное запасное колесо, хранящееся в нише на капоте.