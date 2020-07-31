Видео: водитель случайно утопил Land Rover при спуске лодки на воду

Двое мужчин решили облегчить спуск небольшого катера – погрузить его в воду прямо на прицепе. Для этого водитель сдал задом к самой кромке воды, пока его помощник контролировал лодку и, видимо, в нужный момент должен был отцепить её от платформы. И вот оно, очередное доказательство того, что простое решение – не всегда самое лучшее: автомобилист не рассчитал глубину и заехал чуть дальше, чем стоило, а мужчина, сидящий в катере, вовремя не снял крепления. В результате внедорожник с прицепом буквально «поплыл», постепенно удаляясь от берега.
Видео: Reddit.com
Ранее этим летом житель Миннесоты загнал в озеро пикап Ford F-150 Raptor и внедорожник Jeep Wrangler, пытаясь спасти тонущий катер Pavati стоимостью 300 тысяч долларов. Операция обернулась провалом – он не только не вытащил катер, но и утопил обе машины.
На Reddit.com существует целый раздел Idiots In Cars, посвященный странным выходкам водителей. Среди прочего, там публикуют видео неадекватного поведения автомобилистов на дороге или на парковке и странные аварии. Например, на одном из снимков запечатлён седан, почти насквозь проткнутый шлагбаумом. На другой фотографии легковушка перевозит лодку и несколько велосипедов, и этот груз автомобилю явно не по силам.