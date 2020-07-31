Видео: водитель случайно утопил Land Rover при спуске лодки на воду

Ранее этим летом житель Миннесоты загнал в озеро пикап Ford F-150 Raptor и внедорожник Jeep Wrangler, пытаясь спасти тонущий катер Pavati стоимостью 300 тысяч долларов. Операция обернулась провалом – он не только не вытащил катер, но и утопил обе машины.

На Reddit.com существует целый раздел Idiots In Cars, посвященный странным выходкам водителей. Среди прочего, там публикуют видео неадекватного поведения автомобилистов на дороге или на парковке и странные аварии. Например, на одном из снимков запечатлён седан, почти насквозь проткнутый шлагбаумом. На другой фотографии легковушка перевозит лодку и несколько велосипедов, и этот груз автомобилю явно не по силам.