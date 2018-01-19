Цунами заставило японца разработать плавающий электрокар

Бывший сотрудник одного из подразделений Toyota Хидео Цурумаки построил электрокар, который не тонет в воде. Идея создания такого автомобиля ему пришла после того, как он увидел последствия разрушительного цунами 2011 года, сообщает Bloomberg.

В 2012 году Цурумаки уволился с поста ведущего инженера проекта по созданию одноместного электрокара, основал стартап Fomm и вручную собрал первый прототип автомобиля. Следующие три года он совместно с сотрудниками Токийского университета разрабатывал систему управления автомобилем на воде.

В результате было принято решение использовать турбинообразные колеса, черпающие воду, и водомет, который приводит электрокар в движение и позволяет управлять им с помощью руля.

В 2016 году Fomm заключил партнерство с тайской девелоперской компанией Trinex Assets, которая помогла построить автомобиль. Сейчас Цурумаки собрал уже четвертый прототип электрокара.

Машина, которая поступит в продажу в декабре текущего года, оснащается электромотором мощностью 14 лошадиных сил и блоком литий-ионных батарей. На одной зарядке электрокар способен проезжать до 160 километров. Его максимальная скорость составляет 80 километров в час.

Весной 2017 года Жионг Жиан, живущий в центральной части Китая, построил автомобиль-амфибию для спасения от наводнений. Его машина может перевозить до четырех человек и двигаться по воде со скоростью 32 километра в час.

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