Француз пересек Ла-Манш на реактивном ховерборде со второй попытки

Запата стартовал с французского побережья в воскресенье, 4 августа, в 08:15 по местному времени, а уже через 22 минуты приземлился в Великобритании. В полете его ховерборд, оснащенный четырьмя турбореактивными двигателями, развил скорость в 202 километра в час.
Это уже вторая попытка француза покорить Ла-Манш. В первый раз, 25 июля, он упал в воду, не долетев до палубы судна, чтобы пополнить запас топлива в переносном баке на 37 литров. Тогда он оценивал свои шансы на успех всего в тридцать процентов.
Видео: CGTN
В 2016 году Запата попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный полет на ховерборде. Тогда он преодолел расстояние в 2,2 километра. Таким образом, сейчас он побил собственный рекорд, но пока неясно, будет ли недавний трюк засчитан официальными лицами Книги рекордов Гиннесса – дело в том, что их не пригласили на мероприятие.