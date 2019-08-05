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15:52

Француз пересек Ла-Манш на реактивном ховерборде со второй попытки

Маршрут протяженностью 36 километров он преодолел за 22 минуты

© twitter.com/frankyzapata
Французский экстремал Фрэнки Запата смог пересечь Ла-Манш на самодельном ховерборде, который сам он окрестил Flyboard. За весь путь из Франции в Великобританию он сделал лишь одну вынужденную остановку для дозаправки.

Запата стартовал с французского побережья в воскресенье, 4 августа, в 08:15 по местному времени, а уже через 22 минуты приземлился в Великобритании. В полете его ховерборд, оснащенный четырьмя турбореактивными двигателями, развил скорость в 202 километра в час.

Это уже вторая попытка француза покорить Ла-Манш. В первый раз, 25 июля, он упал в воду, не долетев до палубы судна, чтобы пополнить запас топлива в переносном баке на 37 литров. Тогда он оценивал свои шансы на успех всего в тридцать процентов.

Видео: CGTN

В 2016 году Запата попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный полет на ховерборде. Тогда он преодолел расстояние в 2,2 километра. Таким образом, сейчас он побил собственный рекорд, но пока неясно, будет ли недавний трюк засчитан официальными лицами Книги рекордов Гиннесса – дело в том, что их не пригласили на мероприятие.