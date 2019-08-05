Француз пересек Ла-Манш на реактивном ховерборде со второй попытки

Запата стартовал с французского побережья в воскресенье, 4 августа, в 08:15 по местному времени, а уже через 22 минуты приземлился в Великобритании. В полете его ховерборд, оснащенный четырьмя турбореактивными двигателями, развил скорость в 202 километра в час.

Это уже вторая попытка француза покорить Ла-Манш. В первый раз, 25 июля, он упал в воду, не долетев до палубы судна, чтобы пополнить запас топлива в переносном баке на 37 литров. Тогда он оценивал свои шансы на успех всего в тридцать процентов.