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13:30

Новый Bentley Flying Spur стал универсалом

Правда, пока только в фантазиях дизайнера

Кроссоверы пользуются огромной популярностью по всему миру, и роскошный Bentley Bentayga — не исключение. Однако венгерский дизайнер Самок Тамас, известный как X-Tomi, попытался придумать ему альтернативу для тех, кому стиль важнее повышенной проходимости. Получилось красиво!
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Bentley Flying Spur в кузове универсал вышел на удивление гармоничным и стремительным автомобилем как минимум ничуть не менее эффектным, чем седан. В нём отлично уживаются британская напыщенность, элегантность и практичность. Чем не Shooting Brake для традиционной английской охоты?

Но есть у него один недостаток: к сожалению, эффектный Bentley Flying Spur Station Wagon обречён навсегда остаться лишь компьютерным рисунком от Самока Тамаса. Напомним, седан Flying Spur нового поколения впервые в истории марки получил полноуправляемое шасси. «Шпора» переехала на платформу от Porsche Panamera и получила адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride.

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