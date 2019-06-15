Новый Bentley Flying Spur стал универсалом

Bentley Flying Spur в кузове универсал вышел на удивление гармоничным и стремительным автомобилем — как минимум ничуть не менее эффектным, чем седан. В нём отлично уживаются британская напыщенность, элегантность и практичность. Чем не Shooting Brake для традиционной английской охоты?
Но есть у него один недостаток: к сожалению, эффектный Bentley Flying Spur Station Wagon обречён навсегда остаться лишь компьютерным рисунком от Самока Тамаса. Напомним, седан Flying Spur нового поколения впервые в истории марки получил полноуправляемое шасси. «Шпора» переехала на платформу от Porsche Panamera и получила адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride.