Новый Bentley Flying Spur стал универсалом

Bentley Flying Spur в кузове универсал вышел на удивление гармоничным и стремительным автомобилем — как минимум ничуть не менее эффектным, чем седан. В нём отлично уживаются британская напыщенность, элегантность и практичность. Чем не Shooting Brake для традиционной английской охоты?