Летающее такси совершило первый полет над Сеулом

В ходе тестов летающее такси, которое приводится в движение восемью винтами, взлетело на 50 метров над уровнем моря и пролетело 1,8 километра над центральными районами мегаполиса. Весь полет занял около семи минут, сообщает The Korea Herald.

В кабине EHang не было тест-пилотов – машина управлялась посредством системы K-drone, созданной южнокорейскими инженерами. K-drone способна задавать траекторию движения нескольких аппаратов одновременно. Ее возможности создатели продемонстрировали на тестах – система успешно справилась с управлением такси и почтовыми дронами.