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Российский летающий автомобиль: названы сроки появления и стоимость

Разработкой аэромобиля занимается стартап из Воронежа

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Лиза Будрина
Воронежский стартап Scienex успешно испытал систему управления будущего летающего автомобиля, получившего название Flyter. Новинку могут представит уже в 2021 году, а её примерная себестоимость составит 200 тысяч долларов (15,8 миллиона рублей по нынешнему курсу), рассказал агентству «Абирег» основатель Scienex Евгения Тырнова.

Scienex рассчитывает выйти на рынок перевозок, причём многофункциональная платформа Flyter позволяет эксплуатировать аэромобиль как в качестве такси, так и для доставки грузов. По мнению Трынова, в свободную продажу летающие машины поступят ещё очень нескоро, но использовать их в формате аэротакси начнут уже в этом десятилетии, правда, в странах менее консервативных, чем Россия.

Flyter имеет оригинальную аэродинамическую форму, а его конструкция на несколько порядков лучше всех известных рынку прототипов, уверяет глава Scienex. «На первый взгляд даже не будет понятно, за счет чего он летает, добавил Трынов. При этом он безопаснее, компактнее и почти идеально подходит для городской среды». Других подробностей он не приводит, как и изображения будущего аэромобиля.

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Все процессы разработки, включая испытания отечественного аэромобиля и недавние тесты системы управления, происходят в Воронеже. По словам Тырнова, пока стартап существует на его собственные средства, однако он рассчитывает найти инвесторов и привлечь 35 миллионов рублей, чтобы разработать полноразмерный прототип Flyter. Ожидается, что он будет готов к лету 2021 года.

«Когда у нас будет работающий прототип и мы подтвердим рынку, что действительно сделали что-то уникальное и оно работает, тогда уже будем привлекать новый раунд инвестиций в большем объеме – 3-5 миллионов долларов», пояснил он.

Многие крупные компании работают в том же направлении, что и воронежский стартап. Например, Toyota потратила почти 400 миллионов долларов на летающее такси эта сумма была инвестирована в проект Joby Aviation по разработке четырёхместного летательного аппарата, который сможет разгоняться до 322 километров в час и пролетать на одной зарядке 241 километр.

В январе компания Porsche запатентовала летающий электромобиль с возможностью вертикального взлета и посадки, а осенью этого же года турецкая компания Baykar опубликовала видео с тестов аэромобиля Cezeri. Потенциально он способен развивать скорость до 100 километров в час и преодолевать расстояния в 70-80 километров.

Источник: ИА «Абирег»