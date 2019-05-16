Салон нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей

Новый Bentley Flying Spur построят на платформе MSB от Porsche Panamera. Она же лежит в основе Continental GT. Гамма двигателей будет состоять из 6.0 W12 (635 сил и 900 Нм) и битурбомотора 4.0 V8, который на купе выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Позднее в линейке появится подключаемый гибрид с силовой установкой от Porsche Panamera 4 E-Hybrid (462 силы и 700 Нм).