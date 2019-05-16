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15:29

Салон нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей

Опубликован новый тизер седана следующего поколения

Компания Bentley опубликовала очередной тизер нового Flying Spur. Четырехдверный гранд-турер станет еще роскошнее и впервые в автомобильной истории получит обивку салона из специальной 3D-кожи.

Новый материал отделки, который представляет собой трехмерную текстурную кожу, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю. В компании обещают, что он станет частью широкого перечня усовершенствований и технологий, подготовленных для нового Flying Spur. Но подробностей о них пока нет.

Ранее Bentley опубликовала ролик о седане нового поколения. В нем можно увидеть выдвигающуюся фирменную эмблему Flying B со светящими крыльями и металлический плавник по центру капота. Одновременно с этим компания показала контурное изображение новинки.

Новый Bentley Flying Spur построят на платформе MSB от Porsche Panamera. Она же лежит в основе Continental GT. Гамма двигателей будет состоять из 6.0 W12 (635 сил и 900 Нм) и битурбомотора 4.0 V8, который на купе выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Позднее в линейке появится подключаемый гибрид с силовой установкой от Porsche Panamera 4 E-Hybrid (462 силы и 700 Нм).

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