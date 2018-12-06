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13:40

Раскрыта внешность нового хот-хэтча Ford Focus ST

Шпионы сфотографировали автомобиль без камуфляжа

© carscoops.com
В распоряжении издания Carscoops оказались шпионские фотографии «заряженного» хэтчбека Ford Focus ST. На них автомобиль запечатлен без камуфляжа.

Обвес кузова хот-хэтча напоминает дизайн «оспортивленного» варианта ST-Line, но «заряженный» автомобиль отличается другой решеткой радиатора, увеличенным передним сплиттером, «юбками» и более агрессивным задним бампером.

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Ford Focus ST

Также на снимках видны более мощные тормоза с красными суппортами, а в салоне – кресла Recaro с буквами ST на спинках и вставки «под карбон».

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Ожидается, что хот-хэтч будет оснащаться 2,3-литровым турбомотором EcoBoost, выдающим 290 сил и 440 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач.

Точная дата премьеры модели пока не уточняется. Но совершенно точно, что машину нельзя будет увидеть на автосалоне в Женеве, так как компания решила не приезжать на выставку.

«Фокус» четвертого поколения показали в начале апреля. Модель построили на новой платформе, а в линейку версий добавили вседорожную модификацию Active и роскошную Vignale.

Источник: Carscoops
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