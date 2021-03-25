В Австралии появился собственный «мост глупости»: там застряло уже 150 автомобилей

В твиттер-аккаунте австралийского моста под названием Montague St Bridge опубликовали фотографию очередного курьезного ДТП. Водитель белого Mitsubishi Fuso не рассчитал габариты своего фургона и практически снес грузовую платформу. Несмотря на то, что высота проезда составляет три метра, многие автовладельцы продолжают надеяться, что смогут проскочить.