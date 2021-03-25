25 марта, 19:51

В Австралии появился собственный «мост глупости»: там застряло уже 150 автомобилей

У местного сооружения существует аккаунт в социальной сети

© Montague St Bridge / Twitter
Анастасия Мельник
Пока в Санкт-Петербурге ремонтируют ставший печально известным «мост глупости», под которым застряли уже более 200 машин, пальму первенства курьезных аварий может перенять похожее австралийское сооружение. Накануне под местным мостом застрял 124-й автомобиль.

В твиттер-аккаунте австралийского моста под названием Montague St Bridge опубликовали фотографию очередного курьезного ДТП. Водитель белого Mitsubishi Fuso не рассчитал габариты своего фургона и практически снес грузовую платформу. Несмотря на то, что высота проезда составляет три метра, многие автовладельцы продолжают надеяться, что смогут проскочить.

Местные власти даже установили перед мостом навесной транспарант, который сигнализирует о габаритах близлежащего сооружения. Однако водитель фургона Mitsubishi стал уже 124-й «жертвой» австралийского моста. Несмотря на произошедшие аварии, реконструировать местный «мост глупости» пока не собираются.

Кроссовер Nissan попытался проехать по пешеходному мосту. Не удалось

В Великобритании, тем временем, нашли собственный «мост глупости». В начале марта в британском графстве Оксфордшир оранжевая фура со слоганом «Ты сможешь это сделать» заехала под слишком низкий мост и застряла под ним.

Источник: Montague St Bridge / Twitter