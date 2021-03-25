В Австралии появился собственный «мост глупости»: там застряло уже 150 автомобилей

В твиттер-аккаунте австралийского моста под названием Montague St Bridge опубликовали фотографию очередного курьезного ДТП. Водитель белого Mitsubishi Fuso не рассчитал габариты своего фургона и практически снес грузовую платформу. Несмотря на то, что высота проезда составляет три метра, многие автовладельцы продолжают надеяться, что смогут проскочить.
By the way...— Montague St Bridge (@MontagueStBridg) March 24, 2021
Jerk No. 124 tried to sneak away today
Not sure @BudgetDirect will payout this one... pic.twitter.com/XWXt4d4DjD
Местные власти даже установили перед мостом навесной транспарант, который сигнализирует о габаритах близлежащего сооружения. Однако водитель фургона Mitsubishi стал уже 124-й «жертвой» австралийского моста. Несмотря на произошедшие аварии, реконструировать местный «мост глупости» пока не собираются.
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В Великобритании, тем временем, нашли собственный «мост глупости». В начале марта в британском графстве Оксфордшир оранжевая фура со слоганом «Ты сможешь это сделать» заехала под слишком низкий мост и застряла под ним.