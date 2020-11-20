17:45

Кроссовер Nissan попытался проехать по пешеходному мосту. Не удалось

Заблокированный кроссовер обнаружили случайные прохожие

© TheDrive.com
Анастасия Дубина
Жители американского штата Колорадо, возвращавшиеся привычным маршрутом домой, обнаружили необычную находку. На велосипедном мосту, построенном над рекой, застрял черный Nissan Rogue.

Каким образом Nissan Rogue попал на мост, до сих пор непонятно. Неизвестно также, что стало с водителем кроссовера. Местные жители предполагают, что хозяин черного Ниссана находился в нетрезвом состоянии и решил пересечь реку по узкому мосту. Осознав, что автомобиль по габаритам никак не пройдет между ограждениями, водитель заблокировал машину и ушел в неизвестном направлении.

Местные жители были не в восторге от сложившейся ситуации, поскольку речной мост – единственный путь, по которому они добираются на работу. В настоящий момент застрявший кроссовер уже эвакуировали. Однако, учитывая узкое пространство между оградой, каким образом это удалось сделать сотрудникам экстренных служб, до сих пор остается загадкой.

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Источник: TheDrive.com