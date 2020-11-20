Кроссовер Nissan попытался проехать по пешеходному мосту. Не удалось

Каким образом Nissan Rogue попал на мост, до сих пор непонятно. Неизвестно также, что стало с водителем кроссовера. Местные жители предполагают, что хозяин черного Ниссана находился в нетрезвом состоянии и решил пересечь реку по узкому мосту. Осознав, что автомобиль по габаритам никак не пройдет между ограждениями, водитель заблокировал машину и ушел в неизвестном направлении.

Местные жители были не в восторге от сложившейся ситуации, поскольку речной мост – единственный путь, по которому они добираются на работу. В настоящий момент застрявший кроссовер уже эвакуировали. Однако, учитывая узкое пространство между оградой, каким образом это удалось сделать сотрудникам экстренных служб, до сих пор остается загадкой.