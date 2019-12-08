Новый пикап Ford можно будет заказать с четырьмя моторами

Дата дебюта электрического пикапа Ford держится в секрете. В январе топ-менеджмент американской фирмы дал понять, что серийный выпуск экологически чистого грузовичка начнётся в 2021 году. Не исключено, что премьера электропикапа Ford состоится в течение 2020 года, а товарные машины появятся в автосалонах позже.

Хотя сегмент пикапов — крупнейший на американском рынке, пока ни один из автопроизводителей не предложил клиентам серийный полностью электрический грузовик. Свои проекты одновременно готовят Tesla, Ford совместно с Rivian и General Motors.