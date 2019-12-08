Новый пикап Ford можно будет заказать с четырьмя моторами

На чертеже из американского патентного ведомства отмечены дополнительные рёбра жёсткости, защищающие батареи электропикапа. Конструкция позволит снизить нагрузку на лонжероны рамы и сделать эти элементы легче, тоньше и дешевле в производстве, чем у модели нынешнего поколения. На рисунке изображена наиболее распространённая схема с двумя двигателями, но наиболее производительные пикапы можно будет оснастить четырьмя электромоторами.
Схема патента Ford
Американские журналисты отметили, что архитектура, изображённая на патенте «Форда» противоречит шпионским снимкам электрического F-150. На предсерийных прототипах пикапа аккумуляторные батареи расположены под кабиной, а порт для зарядного устройства интегрирован в переднее крыло. Вероятно, подобная компромиссная схема выбрана для первой серии тестовых мулов.
Дата дебюта электрического пикапа Ford держится в секрете. В январе топ-менеджмент американской фирмы дал понять, что серийный выпуск экологически чистого грузовичка начнётся в 2021 году. Не исключено, что премьера электропикапа Ford состоится в течение 2020 года, а товарные машины появятся в автосалонах позже.
Хотя сегмент пикапов — крупнейший на американском рынке, пока ни один из автопроизводителей не предложил клиентам серийный полностью электрический грузовик. Свои проекты одновременно готовят Tesla, Ford совместно с Rivian и General Motors.