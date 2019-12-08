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23:23

Новый пикап Ford можно будет заказать с четырьмя моторами

Рассекречен патент силовой установки Ford для электрического F-150

© Ford
Сергей Ильин
В американском патентном бюро появились документы, посвящённые электрическому пикапу Ford F-150. Грузовичок нового поколения выйдет на рынок в трёх версиях: в моноприводной с одним электромотором и в полноприводных — с двумя двигателями по одной на каждой оси и четырьмя агрегатами, по одному на каждое колесо.

На чертеже из американского патентного ведомства отмечены дополнительные рёбра жёсткости, защищающие батареи электропикапа. Конструкция позволит снизить нагрузку на лонжероны рамы и сделать эти элементы легче, тоньше и дешевле в производстве, чем у модели нынешнего поколения. На рисунке изображена наиболее распространённая схема с двумя двигателями, но наиболее производительные пикапы можно будет оснастить четырьмя электромоторами.

Схема патента Ford

Американские журналисты отметили, что архитектура, изображённая на патенте «Форда» противоречит шпионским снимкам электрического F-150. На предсерийных прототипах пикапа аккумуляторные батареи расположены под кабиной, а порт для зарядного устройства интегрирован в переднее крыло. Вероятно, подобная компромиссная схема выбрана для первой серии тестовых мулов.

Дата дебюта электрического пикапа Ford держится в секрете. В январе топ-менеджмент американской фирмы дал понять, что серийный выпуск экологически чистого грузовичка начнётся в 2021 году. Не исключено, что премьера электропикапа Ford состоится в течение 2020 года, а товарные машины появятся в автосалонах позже.

Хотя сегмент пикапов — крупнейший на американском рынке, пока ни один из автопроизводителей не предложил клиентам серийный полностью электрический грузовик. Свои проекты одновременно готовят Tesla, Ford совместно с Rivian и General Motors.

Источник: Mach-E Club