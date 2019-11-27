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12:44

Появились подробности о первом электрическом кроссовере Lincoln

Новинка появится на рынке через 2,5 года

Электрический полноприводный кроссовер от Lincoln, который появится к середине 2022 года, построят на платформе стартапа Rivian, узнал Reuters. Причем общими у Lincoln и Rivian будет не только «тележка», но также силовая установка, подвеска и аккумуляторы.

В Lincoln отказались комментировать возможное сотрудничество с Rivian, а стартап и вовсе не ответил на запрос журналистов. Так или иначе, планы по выпуску электрического кроссовера марки уже подтверждены – пока эта модель известна под внутризаводским индексом U787. Новинка от Lincoln будет относиться к сегменту премиальных автомобилей и составит конкуренцию электрокроссоверу GM, для которого могут возродить марку Hummer.

Концерн Ford, в который в том числе входит и Lincoln, является инвестором Rivian. Так, в 2018 году он инвестировал в стартап 500 миллионов долларов, а в будущем намерен оказать поддержку при запуске производства на мощностях предприятия в Нормале, штат Иллинойс, которое ранее принадлежало Mitsubishi.

Rivian R1S и R1T

На этом заводе будет организована сборка электрического внедорожника R1S и пикапа R1T. Известно, что внедорожник предложат с пяти- или семиместным салоном и для обеих моделей будут доступны несколько вариантов аккумуляторов емкостью 105, 135 и 180 киловатт-часов. Заявленный компанией запас хода составляет 660 километров.

В октябре этого года стало известно о попытке зарегистрировать марку Rivian в России – соответствующая заявка была подана в Роспатент неким Денисом Минкиным. Какое отношение россиянин имеет к американскому стартапу, неизвестно.

Источник: Reuters