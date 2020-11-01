Президент крупнейшего в Канаде профсоюза работников автомобильной промышленности Unifor Джерри Диас на прошедшей пресс-конференции объявил о том, что американская компания Ford вложила 1,8 миллиарда долларов в переоборудование завода в Оквилле под выпуск электромобилей и 148 миллионов долларов в модернизацию производственной линии завода в Виндзоре под выпуск нового мотора объёмом 6,8 литра. Скорее всего, это будет V8, хотя у Ford раньше был V10 аналогичного объёма. Новый двигатель предназначен для новых версий моделей Mustang и F-150.
Неизвестно, получит ли мотор турбонаддув — по слухам, это будет атмосферный нижневальный агрегат наподобие знаменитого 7,3-литрового V8 под названием Godzilla. Также остаётся загадкой, когда Ford Mustang получит новый 6,8-литровый мотор — вряд ли это уже случится в нынешнем поколении пони-кара. Недавно Ford объявил об окончании производства самых мощных атмосферных Mustang — GT350 и GT350R. Гамма «заряженных» модификаций сократилась до GT500 с компрессорным 5,2-литровым V8 и лимитированного Mach 1.