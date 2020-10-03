Ford отправит в отставку самые мощные атмосферные Mustang

После завершения производства Ford Mustang Shelby GT350, Shelby GT350R и спецверсии Bullit гамма «заряженных» модификаций сократится до двух — флагманской топ-версии Mustang GT500 с компрессорным 770-сильным V8 5.2 Predator и лимитированного издания Mustang Mach 1.
Фото: Ford Mustang Shelby GT350R
«Трековые» Mustang Shelby GT350 и Shelby GT350R оснащаются 5,2-литровым 533-сильным (580 Нм) мотором V8 в сочетании с безальтернативной 6-скоростной «механикой». Безнаддувный Voodoo V8 известен высокооборотистым характером — его можно раскручивать до 8250 оборотов в минуту.
«Триста пятидесятые» версии — самые мощные «атмосферники» в линейке, ведь «обычный» Mustang GT с мотором V8 5.0 Coyote выдаёт 466 лошадиных сил, а на спецверсии Mach 1 тот же агрегат форсирован до 482 сил.
Грядущее завершение производства безнаддувных Mustang Shelby GT350 и Shelby GT350R можно объяснить желанием Ford склонить покупателей к покупке более мощной и дорогой 770-сильной версии Shelby GT500.
Решение логично, ведь жизненный цикл «шестого» Mustang подходит к концу, и американская фирма уже намекнула, как может выглядеть преемник легендарного фастбэка.