Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля

Автопилот Ford дебютирует на электрическом кроссовере Mustang Mach-E 2021 модельного года, а в третьем квартале следующего года будет доступен для бестселлера марки в США – пикапа F-150.

Система под названием Active Drive Assist (ADA) станет частью пакета Co-Pilot 360 Active 2.0. В её основе – уже доступный интеллектуальный круиз-контроль, который получит новые функции, благодаря которым водитель сможет не держать руки на руле продолжительное время. Однако водителю придётся постоянно следить за дорогой – за его взглядом и положением головы будет следить инфракрасная камера. При этом в Ford заверяют, что система сможет распознавать как солнечные очки, так и защитную маску.