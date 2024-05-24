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Новости
Опубликовано 24 мая 2024, 17:31
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Ford научил искусственный интеллект выявлять дефекты на производстве

Ford надеется, что благодаря ИИ перестанет быть рекордсменом по отзывам
Ford привлек ИИ к контролю качества на производстве. Компания использует систему искусственного интеллекта Vision на основе платформы Maximo от IBM, которая способна замечать самые разные огрехи на конвейере — от кривизны кузовных панелей до отсутствия шильдиков. Электронный «контролер» представляет собой обычный мобильный телефон, фотографирующий детали. Он уже доказал свою эффективность, и Ford рассчитывает, что благодаря ИИ удастся повысить качество машин.
Ford научил искусственный интеллект выявлять дефекты на производстве
© Ford
Мария Руцкая

В 2023 году на заводе Ван-Дайке ежемесячно устанавливалось в среднем 40 масляных насосов с дефективными резиновыми уплотнениями. В апреле 2024-го, после применения ИИ, не было зарегистрировано ни одного такого случая.

Искусственный интеллект способен обнаруживать 463 типа производственных ошибок, включая деформацию панелей кузова, отсутствие фиксатора дверной защелки. Также ИИ заметит, если модель определенной комплектации получила не тот шильдик, если он наклеен неправильно или вовсе отсутствует. Система делает снимки компонентов, которые сравнивает с 30 другими изображениями нормальных либо дефектных деталей. На обнаружение ошибки ей нужно всего две секунды.

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ИИ уже используется на 20 заводах Ford по всему миру. Возможно, электроника поможет компании сократить число отзывов, по которому она лидирует среди американских производителей уже три года подряд.

ИИ используют и другие автобренды, но в основном им наделяют мультимедийные системы и голосовых помощников. В России над этим тоже работают: отечественные машины хотят оборудовать русскоязычной диалоговой нейросетью GigaChat от «Сбера».

Источник:Automotive News
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#США
#Производство
#Ford