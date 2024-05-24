Ford научил искусственный интеллект выявлять дефекты на производстве

В 2023 году на заводе Ван-Дайке ежемесячно устанавливалось в среднем 40 масляных насосов с дефективными резиновыми уплотнениями. В апреле 2024-го, после применения ИИ, не было зарегистрировано ни одного такого случая.

Искусственный интеллект способен обнаруживать 463 типа производственных ошибок, включая деформацию панелей кузова, отсутствие фиксатора дверной защелки. Также ИИ заметит, если модель определенной комплектации получила не тот шильдик, если он наклеен неправильно или вовсе отсутствует. Система делает снимки компонентов, которые сравнивает с 30 другими изображениями нормальных либо дефектных деталей. На обнаружение ошибки ей нужно всего две секунды.