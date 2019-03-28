Преемника Volkswagen Amarok разработают вместе с Ford

По имеющейся в распоряжении Automotive News Europe информации, Ford поделится с Volkswagen платформой Ranger нынешнего поколения, продажи обновленной версии которого в Европе начались в начале года. Это позволит VW снизить расходы на разработку модели и сократить сроки выхода нового пикапа на рынок.