Преемника Volkswagen Amarok разработают вместе с Ford

По имеющейся в распоряжении Automotive News Europe информации, Ford поделится с Volkswagen платформой Ranger нынешнего поколения, продажи обновленной версии которого в Европе начались в начале года. Это позволит VW снизить расходы на разработку модели и сократить сроки выхода нового пикапа на рынок.
Ford Ranger, доступный с одинарной, двойной и полуторной кабинами, «в базе» оснащается полным приводом, системой предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов, «умным» ограничителем скорости. Гамма двигателей пикапа состоит из дизельных «четверок» EcoBlue объемом два литра в разных степенях форсировки.
В 2018 году Volkswagen представил концепт-кар Atlas Tanoak — первый пикап марки, построенный на модульной платформе MQB. Позднее его стилистика была адаптирована для более компактной модели Tarok.
Нынешний Volkswagen Amarok доступен в России по цене от 2 429 300 рублей. Грузоподъемность базового пикапа — 842 килограмма, с подвеской heavy-duty — 985 килограммов. Привод может быть только полным, в том числе с понижающим рядом трансмиссии.