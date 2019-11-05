Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник

Пропорции и стилистика прототипа Ford Bronco R — это оммаж внедорожнику первого поколения и намек не внешность новой машины. Оффроудер построен в сотрудничестве с мастерской Geiser Brothers и победителем Baja 1000 Кэмероном Стилом. В основе Bronco R лежит модифицированная платформа Ford T6, та же, что будет использоваться на серийной версии.