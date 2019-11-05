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11:30

Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник

Компания показала, как будет выглядеть серийная модель на примере прототипа

Компания Ford показала гоночный прототип Bronco R. Его дизайн и конструкция основаны на серийном внедорожнике нового поколения, который пока еще не представили. Дебют приурочили к 50-летию победы известного американского гонщика Рода Холла на Baja 1000 1969 года.

Пропорции и стилистика прототипа Ford Bronco R — это оммаж внедорожнику первого поколения и намек не внешность новой машины. Оффроудер построен в сотрудничестве с мастерской Geiser Brothers и победителем Baja 1000 Кэмероном Стилом. В основе Bronco R лежит модифицированная платформа Ford T6, та же, что будет использоваться на серийной версии.

Передняя подвеска Bronco R — независимая, сзади применена пятирычажная схема. Ходы спереди — 357 миллиметров; сзади — 457 миллиметров. Внедорожник оснащен амортизаторами Fox, 17-дюймовыми колесами с бэдлоками и 37-дюймовыми покрышками BFGoodrich, а также двигателем EcoBoost с двумя турбонагнетателями. Часть кузовных панелей — откидной капот и крыша — изготовлены из легкого композита. Цвета ливреи подражают окраске Bronco Рода Холла.

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Тестирование прототипа, а также товарных элементов конструкции, начнется уже в этом месяце — внедорожник примет участие в 1609-километровом заезде по Калифорнийскому полуострову. Затем Bronco R выступит на нескольких престижных внедорожных гонках. Управлять машиной будут внучка Холла — Шелби.

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Про возрожденный Ford Bronco известно не так уж много. По слухам, внедорожник построен на платформе пикапа Ranger. Дизайн модели будет основан на концептуальном Troller R-X 2012 года. Также предполагается, что Bronco получит семиступенчатую механическую коробку передач.