Слухи о том, что новый Ford Bronco будет доступен только на домашнем рынке, появились ещё до премьеры автомобиля, а затем автопроизводитель подтвердил эти планы. Также отмечалось, что внедорожник будет выпускаться исключительно с левым расположением руля, однако издание Ford Authority сообщает, что Ford всё-таки может выпустить праворульный Bronco — в конфигураторе модели присутствуют страны с левосторонним движением. Таким образом, внедорожник может появиться в Великобритании, Австралии, Индии и других государствах.
Главный дизайнер проектов Bronco и Bronco Sport Пол Рэйт рассказал, что автомобиль оптимизирован для правостороннего движения. «Bronco знаменит здесь, в США, но он довольно известен и в других странах мира. Мы готовы сделать что угодно в будущем, но пока мы сосредоточены на леворульной версии», — рассказал он. «Под кузовом Bronco скрывается его ближайший, если хотите, родственник — Ranger, поэтому платформа позволяет сделать руль как слева, так и справа», — добавил Рэйт.