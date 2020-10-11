Ford всё-таки может выпустить праворульный Bronco

Главный дизайнер проектов Bronco и Bronco Sport Пол Рэйт рассказал, что автомобиль оптимизирован для правостороннего движения. «Bronco знаменит здесь, в США, но он довольно известен и в других странах мира. Мы готовы сделать что угодно в будущем, но пока мы сосредоточены на леворульной версии», — рассказал он. «Под кузовом Bronco скрывается его ближайший, если хотите, родственник — Ranger, поэтому платформа позволяет сделать руль как слева, так и справа», — добавил Рэйт.