Фанаты Ford Bronco требуют механическую коробку передач

Поклонников возрождённого Bronco не устраивает, что семиступенчатая «механика» Getrag доступна только для «младшего» мотора, а подготовленная к суровому бездорожью модификация Sasquatch тоже оснащается исключительно «автоматом». Механическая трансмиссия доступна только для комплектаций Base, Big Bend, Black Diamond, Badlands, Outer Banks, Wildtrack и First Edition. Петиция была подана три недели назад и на сегодняшний день её подписало более 4300 человек. Что об этом думают в Ford, пока неизвестно, равно как остаётся загадкой и ответ на вопрос, есть ли техническая возможность использовать «механику» с мотором V6.