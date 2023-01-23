Ford готовится перейти на электрокары в Европе и сокращает 1000 сотрудников

Сокращения затронут европейскую штаб-квартиру Ford и завод в Кельне, Германия, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на источники. Глава профсоюза в Келье в понедельник созвал на собрание все 14 тысяч рабочих завода. В самой компании официальных комментариев не дают, но отмечают, что переключение на электрокары требует «значительных изменений» в производственном процессе.

Ford инвестирует порядка двух миллиардов долларов на переоборудование кельнского завода для сборки «батарейных» автомобилей. Производство хэтчбека Fiesta будет прекращено, а площади будут адаптированы под выпуск электрокаров на платформе MEB Volkswagen. Первый электромобиль сойдет с конвейера предприятия в 2023 году, а второй — в 2024-м. Вероятно, это будут хэчтбек Volkswagen ID.3 и кроссовер ID.4.