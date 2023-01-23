Ford готовится перейти на электрокары в Европе и сокращает 1000 сотрудников

Ford готовится перейти на электрокары в Европе и сокращает 1000 сотрудниковК 2030 году вся легковая линейка Ford на европейском рынке будет электрической
Компания Ford приступила к масштабной реструктуризации бизнеса в Европе. В ближайшие годы компания отправит в отставку модели, приносящие наименьшую прибыль, и постепенно переключится на продажу электромобилей. Как пишет Automotive News Europe, только в Германии Ford собирается сократить штат более чем на тысячу человек. Это коснется всех сегментов — производства моторов и трансмиссий, а также отделов разработки, управления и продаж.
Сокращения затронут европейскую штаб-квартиру Ford и завод в Кельне, Германия, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на источники. Глава профсоюза в Келье в понедельник созвал на собрание все 14 тысяч рабочих завода. В самой компании официальных комментариев не дают, но отмечают, что переключение на электрокары требует «значительных изменений» в производственном процессе.
Ford инвестирует порядка двух миллиардов долларов на переоборудование кельнского завода для сборки «батарейных» автомобилей. Производство хэтчбека Fiesta будет прекращено, а площади будут адаптированы под выпуск электрокаров на платформе MEB Volkswagen. Первый электромобиль сойдет с конвейера предприятия в 2023 году, а второй — в 2024-м. Вероятно, это будут хэчтбек Volkswagen ID.3 и кроссовер ID.4.
Однако, как выяснилось на прошлой неделе, «тележка» MEB станет лишь переходным этапом для американского производителя. К концу десятилетия он перейдет на собственную архитектуру, разработка которой ведется в США.
К 2030 году легковые Ford в Европе лишатся двигателей внутреннего сгорания. Ожидается, что к этому времени две трети продаваемых коммерческих автомобилей также будут либо полностью электрическими, либо подключаемыми гибридами.