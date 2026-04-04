Опубликовано 04 апреля 2026, 11:01
Ford GT не смог проехать Нюрбургринг быстрее, чем Volkswagen

Ford GT Mk IV стал самым быстрым топливным автомобилем Нюрбургринга. Марка Ford вывела трековый суперкара GT Mk IV на легендарную гоночную трассу под управлением бельгийского гонщика Фредерика Вервиша, что носит статус двухкратного победителя марафона 24 часа Нюрбургринга. Сама машина имеет двигатель отдачей более 830 л.с., а её стоимость превышает 1,7 млн долларов.
Ford GT Mk IV
Ford GT Mk IV
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В конце 2022 года компания Ford представила трековый суперкар GT Mk IV, который стал последней версией текущего поколения модели Ford GT и будет выпущен в количестве 67 экземпляров.

Проект представляет собой совместное творение заводского гоночного подразделения Ford Performance и канадской инжинириговой команды Multimatic, которые полностью переработали исходный суперкар.

Удлинённое шасси Ford GT Mk IV сочетается с новым тщательно проработанным с точки зрения аэродинамики углепластиковым кузовом и серьёзно доработанной начинкой.

Сейчас Ford GT Mk IV проехал Северную Петлю за 6 минут и 15,977 секунды. Быстрее были гибридный Porsche 919 Evo (5 минут и 19,5 секунды) и электрический Volkswagen ID.R (6 минут и 5,3 секунды).

При этом суперкар, благодаря показанному на гоночной трассе результату, сумел заслужить звания самого быстрого топливного и самого быстрого американского автомобиля.

