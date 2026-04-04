Ford GT не смог проехать Нюрбургринг быстрее, чем Volkswagen

В конце 2022 года компания Ford представила трековый суперкар GT Mk IV, который стал последней версией текущего поколения модели Ford GT и будет выпущен в количестве 67 экземпляров.

Проект представляет собой совместное творение заводского гоночного подразделения Ford Performance и канадской инжинириговой команды Multimatic, которые полностью переработали исходный суперкар.

Удлинённое шасси Ford GT Mk IV сочетается с новым тщательно проработанным с точки зрения аэродинамики углепластиковым кузовом и серьёзно доработанной начинкой.

Сейчас Ford GT Mk IV проехал Северную Петлю за 6 минут и 15,977 секунды. Быстрее были гибридный Porsche 919 Evo (5 минут и 19,5 секунды) и электрический Volkswagen ID.R (6 минут и 5,3 секунды).

При этом суперкар, благодаря показанному на гоночной трассе результату, сумел заслужить звания самого быстрого топливного и самого быстрого американского автомобиля.

