Один из 40 спорткаров Ford GT со съемной крышей выставили на торги

Несмотря на то, что автомобили дорабатывала сторонняя компания, модернизация была не только одобрена компанией Ford, но и инициирована ей же. Еще на этапе разработки Ford GT главный инженер-разработчик модели показал опытный образец без крыши, который почти сразу получил одобрение руководства. После этого проект передали в Genaddi.

Помимо съемной крыши из углепластика, автомобиль дооснастили спортивными сидениями Sparco, подголовниками в духе Porsche Carerra GT, брендированными ковриками и накладками на пороги с надписью GTX1.