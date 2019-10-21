Один из 40 спорткаров Ford GT со съемной крышей выставили на торги

Несмотря на то, что автомобили дорабатывала сторонняя компания, модернизация была не только одобрена компанией Ford, но и инициирована ей же. Еще на этапе разработки Ford GT главный инженер-разработчик модели показал опытный образец без крыши, который почти сразу получил одобрение руководства. После этого проект передали в Genaddi.
Помимо съемной крыши из углепластика, автомобиль дооснастили спортивными сидениями Sparco, подголовниками в духе Porsche Carerra GT, брендированными ковриками и накладками на пороги с надписью GTX1.
Силовая установка также не осталась без доработок — спорткар получил пакет Ford Perfomance, благодаря чему родстер обзавелся тормозами Wilwodd, а мощность 5,4-литрового наддувного мотора V8 выросла до 700 лошадиных сил.
Выставленный на продажу автомобиль является 33-м по счету экземпляром из 40 произведенных в ателье. Недавно его выкупили у прошлого владельца, который за 13 лет проехал 18,5 тысячи километров. Родстер окрашен в красный цвет Marl IV Red, салон выполнен в черном цвете. За семь часов до окончания торгов последняя ставка достигла 270 тысяч долларов, что эквивалентно 17 207 100 рублям по текущему курсу.
В начале октября на аукционе Barrett-Jackson в Лас-Вегасе впервые законно продали суперкар Ford GT последнего поколения. После появления автомобиля на рынке производитель ввел двухлетний мораторий на перепродажу, за нарушение которого аукционный дом Mecum успел поплатиться серьезным штрафом. Первый легально выставленный на торги автомобиль обошелся новому владельцу в три раза дороже заводского ценника — в полтора миллиона долларов.