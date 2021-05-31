Раскрыты сроки дебюта Ford Maverick

По предварительным данным, новина получит восьмидиапазонный автомат,184-сильную «турботройку» EcoBoost объемом 1,5 литра, 2,0-литровую «турбочетверку» EcoBoost и 2,0-литровый турбомотор от коммерческого фургона Transit Connect.

Единственным на сегодняшний день конкурентом Ford Maverick является представленный недавно Hyundai Santa Cruz: модели сравнимы по габаритам и находятся в одном сегменте, хотя в Hyundai и просят не относить Santa Cruz к пикапам. Сам автопроизводитель причисляет его к классу Sport Adventure Vehicle (SAV), что буквально переводится как «спортивный автомобиль для приключений».

Сборка Santa Cruz для амеркианского рынка начнется в июне, то есть на рынке обе модели появятся примерно в одно время.