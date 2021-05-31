31 мая, 16:22

Раскрыты сроки дебюта Ford Maverick

Компактный пикап на базе Focus составит конкуренцию недавнему Hyundai Santa Cruz

Шпионская фотография Ford Maverick © caranddriver.com
Лиза Будрина
В ближайших планах компании Ford — запуск нового компактного пикапа на платформе Focus, для которого возродили имя Maverick. По информации портала Ford Authority, премьера модели состоится уже в первой половине июня.

Инсайдеры сообщают, что полноценное производство Maverick на мексиканском заводе Ford запустят в течение полутора месяцев после дебюта, то есть к концу июля. В основу модели ляжет платформа C2, на которой построены Focus, а также кроссоверы Kuga/Escape и Bronco Sport. Пикапу обещаны подключаемый полный привод, усиленное шасси, а грузоподъемность на уровне 1000 килограммов.

По предварительным данным, новина получит восьмидиапазонный автомат,184-сильную «турботройку» EcoBoost объемом 1,5 литра, 2,0-литровую «турбочетверку» EcoBoost и 2,0-литровый турбомотор от коммерческого фургона Transit Connect.

Единственным на сегодняшний день конкурентом Ford Maverick является представленный недавно Hyundai Santa Cruz: модели сравнимы по габаритам и находятся в одном сегменте, хотя в Hyundai и просят не относить Santa Cruz к пикапам. Сам автопроизводитель причисляет его к классу Sport Adventure Vehicle (SAV), что буквально переводится как «спортивный автомобиль для приключений».

Сборка Santa Cruz для амеркианского рынка начнется в июне, то есть на рынке обе модели появятся примерно в одно время.

Ford намерен ежегодно продавать в США по 100 тысяч экземпляров Maverick, а начальная цена пикапа составит около 20 тысяч долларов (чуть более 1,4 миллиона рублей по актуальному курсу).

Источник: Ford Authority