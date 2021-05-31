Раскрыты сроки дебюта Ford Maverick

Инсайдеры сообщают, что полноценное производство Maverick на мексиканском заводе Ford запустят в течение полутора месяцев после дебюта, то есть к концу июля. В основу модели ляжет платформа C2, на которой построены Focus, а также кроссоверы Kuga/Escape и Bronco Sport. Пикапу обещаны подключаемый полный привод, усиленное шасси, а грузоподъемность на уровне 1000 килограммов.
По предварительным данным, новина получит восьмидиапазонный автомат,184-сильную «турботройку» EcoBoost объемом 1,5 литра, 2,0-литровую «турбочетверку» EcoBoost и 2,0-литровый турбомотор от коммерческого фургона Transit Connect.
Единственным на сегодняшний день конкурентом Ford Maverick является представленный недавно Hyundai Santa Cruz: модели сравнимы по габаритам и находятся в одном сегменте, хотя в Hyundai и просят не относить Santa Cruz к пикапам. Сам автопроизводитель причисляет его к классу Sport Adventure Vehicle (SAV), что буквально переводится как «спортивный автомобиль для приключений».
Сборка Santa Cruz для амеркианского рынка начнется в июне, то есть на рынке обе модели появятся примерно в одно время.
Ford намерен ежегодно продавать в США по 100 тысяч экземпляров Maverick, а начальная цена пикапа составит около 20 тысяч долларов (чуть более 1,4 миллиона рублей по актуальному курсу).