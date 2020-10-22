В России продают 98-летний Ford за 17 миллионов рублей

Ford Model T сходил с конвейера американской марки с 1908 по 1927 годы. «Жестяная Лиззи» Генри Форда сыграла важнейшую роль в развитии не только автоиндустрии, но и мира в целом. Машина стал шедевром бронзового века автомобилестроения, периода с момента изобретения автомобиля вплоть до Первой мировой войны. Всего компания произвела более 15 миллионов автомобилей, которые пользовались огромной популярностью не только в США, но и в Германии, Великобритании, Франции и даже в Австралии.

Выставленный на продажу экземпляр находится в хорошем как внешнем, так и техническом состоянии. Черный кузов кабриолета сохранился практически идеально, а по состоянию темного кожаного салона и не скажешь, что автомобилю практически сто лет. Кроме того, колеса модели оборудованы деревянными спицами, а в качестве заводской опции на машине установлено ветровое стекло.