В России продают 98-летний Ford за 17 миллионов рублей

Ford Model T сходил с конвейера американской марки с 1908 по 1927 годы. «Жестяная Лиззи» Генри Форда сыграла важнейшую роль в развитии не только автоиндустрии, но и мира в целом. Машина стал шедевром бронзового века автомобилестроения, периода с момента изобретения автомобиля вплоть до Первой мировой войны. Всего компания произвела более 15 миллионов автомобилей, которые пользовались огромной популярностью не только в США, но и в Германии, Великобритании, Франции и даже в Австралии.
Выставленный на продажу экземпляр находится в хорошем как внешнем, так и техническом состоянии. Черный кузов кабриолета сохранился практически идеально, а по состоянию темного кожаного салона и не скажешь, что автомобилю практически сто лет. Кроме того, колеса модели оборудованы деревянными спицами, а в качестве заводской опции на машине установлено ветровое стекло.
Фото: Auto.ru
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Под капотом раритетного кабриолета находится 2,9-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 20 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает трехступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость автомобиля составляет 72 километра в час. По словам продавца, Ford Model T за вековую историю сменил более трех владельцев и проехал всего 68 000 километров.
В настоящий момент приобрести первый массовый автомобиль в мире можно за 17 миллионов рублей.